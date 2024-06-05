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00:54, 5 июня 2024Россия

Покинувший свой пост российский сенатор рассказал о дальнейших планах

Покидающий Совфед сенатор Савченко намерен заняться научной и экспертной работой
Евгений Савченко

Евгений Савченко. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Сенатор Совфеда от Белгородской области и экс-глава региона Евгений Савченко, досрочно покинувший свой пост по собственному желанию, намерен сосредоточиться на научной и экспертной работе. О дальнейших планах он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам российского сенатора, он собирается заняться «дальнейшей проработкой концепции солидарного общества, а также предложить действенный механизм решения демографической проблемы России».

Также в качестве главы регионального представительства РАН по Белгородской области Савченко планирует продолжить исследования по альтернативному земледелию и энергетике.

Во вторник, 4 июня, глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что сенатор Евгений Савченко досрочно покинул свой пост по собственному желанию. Вопрос об отставке включен в повестку заседания Совета Федерации, назначенного на среду, 5 июня.

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      Марина Совина
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