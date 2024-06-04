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20:02, 4 июня 2024Россия

Сенатор от Белгородской области досрочно покинул свой пост

Сенатор от Белгорода Савченко досрочно покинул свой пост по собственному желанию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сенатор Совфеда от Белгородской области и экс-глава региона Евгений Савченко досрочно покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь [намерен заниматься] здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», — сказал сенатор.

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На данный момент вопрос об отставке включен в повестку заседания Совета Федерации, назначенного на 5 июня.

В этот же день стало известно, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин решил покинуть свой пост. Отмечается, что Хорохордин покидает кресло губернатора в связи с переходом на новую работу. Он напомнил, что в этом году его полномочия руководителя региона завершаются, подчеркнув, что за прошедшие пять лет многое было сделано для развития Алтая.

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      Никита Абрамов
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