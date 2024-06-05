Популярная блогерша снялась обнаженной для журнала

Популярная американская блогерша Аликс Эрл снялась обнаженной для журнала Sports Illustrated Swimsuit. Соответствующий материал появился на сайте издания.

23-летняя инфлюэнсерша приняла участие в фотосессии на песчаном пляже во Флориде. На размещенных кадрах девушка предстала без одежды. На шею она надела аксессуар в виде нити с объемным цветочным декором белого цвета, прикрывавший интимные части ее тела.

В рамках съемки, автором которой выступил местный фотограф Ю Цай, блогерша сменила несколько поз. Она в том числе легла на спину, встала на колени и продемонстрировала фигуру во весь рост.

В TikTok на страницу Эрл подписано 6,8 миллиона человек. Ее аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) насчитывает 3,6 миллиона поклонников.

Ранее в июне сообщалось, что обнаженные модели в скотче вместо бикини станцевали брейк-данс на подиуме на Неделе пляжной моды в Майами, США.