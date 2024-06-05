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07:15, 5 июня 2024Ценности

Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике с глубоким декольте

Популярная телезвезда Лорен Гуджер показала фигуру в зеленом купальнике

Фото: @laurengoodger

Британская телезвезда Лорен Гуджер поделилась видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

37-летняя знаменитость показала фигуру в купальнике зеленого цвета, который оформлен глубоким декольте. В то же время волосы популярный инфлюэнсер распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Гуджер не уточнила, где именно сделала фотографии.

В марте сообщалось, что певица Дуа Липа выступила на музыкальной премии Brit Awards 2024 в откровенном образе. Тогда артистка вышла на сцену в черном кожаном наряде, который состоял из бюстгальтера с узорами в виде крестов на чашках, мини-шорт со шнуровкой и приталенной куртки.

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      Карина Черных
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