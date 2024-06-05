Принуждавшие школьников поджигать релейные шкафы диверсанты получили срок

Диверсанты, принуждавшие школьников поджигать релейные шкафы, получили до 22 лет

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор в отношении членов диверсионного сообщества, которые принуждали школьников поджигать релейные шкафы на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

Кирилл Горьков получил 22 года и три месяца заключения и штраф 200 тысяч рублей, а Евгений Заичкин — 17 лет лишения свободы и штраф 250 тысяч рублей. Первые годы осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Горькову инкриминировали организацию трех поджогов, кражу, привлечение несовершеннолетних для видеосъемок совершаемых преступлений, а Заичкину — поджог релейного шкафа и участие в диверсионном сообществе.

Установлено, что Горьков и Заичкин шантажом вынуждали несовершеннолетних поджигать оборудование на киевском направлении Московской железной дороги. Из материалов дела следует, что они выполняли задание украинских спецслужб по дестабилизации ситуации в регионе. За поджог релейного шкафа им обещали платить по 90 тысяч рублей.

Подсудимых задержали после поимки трех подростков, которые в апреле 2023 года подожгли железнодорожное оборудование в Наро-Фоминском районе. На допросе школьники рассказали, что совершить диверсии их заставили ранее судимые мужчины.

Горьков и Заичкин признали вину только в своих действия, не признав обвинения в создании диверсионного сообщества. Один из защитников заявил, что обжалует приговор.

Ранее гособвинение запрашивало для Горькова 26 лет и три месяца заключения, а для Заичкина — 20 лет. Сообщается, что подобного рода уголовное дело было рассмотрено в России впервые.