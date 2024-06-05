В России впервые вынесли приговор кураторам за принуждение детей к диверсиям

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор в отношении кураторов, которые путем шантажа принуждали детей к совершению диверсий на железной дороге. Об этом стало известно ТАСС.
Уточняется, что уголовное дело такого рода было рассмотрено в России впервые.
Согласно приговору суда, организаторы диверсионного сообщества Кирилл Горьков и Евгений Заичкин получили 22 года 3 месяца и 17 лет лишения свободы соответственно. Оба будут отбывать наказание сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.