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09:39, 5 июня 2024Силовые структуры

Зарубившего топором полицейского россиянина взяли под стражу

В Забайкалье взяли под стражу жителя, обвиненного в убийстве полицейского

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Читинский районный суд Забайкальского края взял под стражу 37-летнего жителя Павла Кондакова, обвиненного в посягательстве на жизнь полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По версии следствия, ночью 3 июня в селе Смоленка мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов топором по голове участковому, который прибыл по вызову о семейном скандале. Тело мужчина погрузил в машину полицейского и угрозами заставил сесть за руль сожительницу, вместе они уехали в город Хилок, где обвиняемый был задержан.

Во время допроса он признал вину и рассказал следователям об обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после нападения фигуранта дела на конвоира в суде Пушкино.

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      Илона Палей
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