Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:29, 5 июня 2024Россия

Путин напомнил о восьми годах кровопролития в Донбассе

Путин: восемь лет в Донбассе проливалась кровь, а не водичка
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ напомнил, что в Донбассе восемь лет проливалась кровь. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

Он рассказал, что когда-то бывшая канцлер ФРГ говорила ему о ситуации в Косово, когда НАТО действовало там без Совета Безопасности ООН, поскольку там восемь лет шло кровопролитие.

«А здесь, когда восемь лет проливалась кровь в Донбассе? Это не кровь, а водичка, что ли?» — сказал глава государства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал возможным изменение политики США в отношении России

      Женщина с «самой большой грудью в Финляндии» примерила крошечное бикини для фото

      Путин пообещал ответить на поставки оружия Украине

      Путин назвал удары по РФ при участии стран Запада их прямым участием в войне

      Франция запросила заседание Совбеза ООН по Украине

      Система ПВО сбила на подлете к российскому городу несколько воздушных целей

      Путин оценил количество желающих воевать на Украине

      Путин допустил окончательное разрушение отношений России и Германии

      Путин назвал данные с Украины секретом Полишинеля

      Путин назвал число погибших на Украине российских журналистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше