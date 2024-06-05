Путин назвал погибшего лидера Ирана Раиси надежным партнером

Путин назвал погибшего президента Ирана Раиси надежным партнером

Президент России Владимир Путин назвал погибшего лидера Ирана Эбрахима Раиси надежным партнером. Об этом он сказал на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Хочу сказать, что у нас с ним были очень хорошие, надежные и деловые отношения», — подчеркнул глава государства.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

