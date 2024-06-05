Путин отверг претензии к России о начале конфликта на Украине

Путин: Запад не хочет признавать, что война на Украине началась с госпереворота

Президент РФ Владимир Путин отверг претензии западных государств к Москве из-за проведения специальной военной операции (СВО), напомнив, что конфликт на Украине начался в результате государственного переворота, к которому Россия не имеет отношения, сообщает РИА Новости.

«Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто, я хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия», — заявил он.

Российский лидер отметил, что все началось с государственного переворота на Украине, подчеркнув, что вины Москвы в этом нет.

Ранее Путин оценил события на Украине и заявил, что Россия не нападала, а защищалась.