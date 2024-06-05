Путин указал на необходимость выстраивать отношения с «Талибаном»

Путин: России необходимо выстраивать отношения с «Талибаном»

России необходимо выстраивать отношения с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), соответствующие контакты есть. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий. Талибы контролируют власть в Афганистане. Надо выстраивать отношения с правительством "Талибана"», — указал глава государства.

Ранее сообщалось, что делегация талибов (представители «Талибана», запрещенной в России террористической организации) приехала на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), начавший работу в среду, 5 июня, ради развития сотрудничества с другими странами.