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22:44, 5 июня 2024Мир

Путин указал на необходимость выстраивать отношения с «Талибаном»

Путин: России необходимо выстраивать отношения с «Талибаном»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

России необходимо выстраивать отношения с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), соответствующие контакты есть. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий. Талибы контролируют власть в Афганистане. Надо выстраивать отношения с правительством "Талибана"», — указал глава государства.

Ранее сообщалось, что делегация талибов (представители «Талибана», запрещенной в России террористической организации) приехала на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), начавший работу в среду, 5 июня, ради развития сотрудничества с другими странами.

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      Марина Совина
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