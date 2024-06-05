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18:19, 5 июня 2024Экономика

Талибы назвали цель своего приезда на ПМЭФ

Талибы назвали целью своего приезда на ПМЭФ развитие экономических отношений

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Делегация талибов (представители «Талибана», запрещенной в России террористической организации) приехала на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), начавший работу в среду, 5 июня, ради развития сотрудничества с другими странами. Об этом рассказали ТАСС представители делегации.

Целью своего участия в мероприятии талибы назвали развитие экономических отношений с Россией, а также другими странами.

Из Афганистана они приехали на фоне слухов об отказе от участия в ПМЭФ. В МИД РФ накануне сообщили, что в Санкт-Петербург направляется министр труда правительства азиатской страны, а также еще несколько человек.

Ранее стало известно, что талибов официально пригласили принять участие в форуме, а представители российских министерств доложили президенту России Владимиру Путину о возможности исключить движение «Талибан» из числа запрещенных в стране организаций.

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      Дмитрий Воронин
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