Путин предложил обменяться мнениями с главредами информагентств

Путин предложил формат «обмена мнениями» главредам информагентств на ПМЭФ

Российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств предложил поговорить в формате «обмен мнениями», а не «вопрос-ответ». Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства принес извинения всем журналистам за опоздание. «Предлагаю, чтобы у нас был скорее не вечер вопросов-ответов, а обмен мнениями. Так будет поинтереснее», — обратился он к главредам. По словам политика, ему интересно услышать мнение представителей СМИ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

Ранее Путин высказался об отношениях США и Украины, заявив, что в Соединенные Штаты интересуются только собственным величием.