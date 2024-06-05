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21:04, 5 июня 2024Россия

Путин предложил обменяться мнениями с главредами информагентств

Путин предложил формат «обмена мнениями» главредам информагентств на ПМЭФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств предложил поговорить в формате «обмен мнениями», а не «вопрос-ответ». Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства принес извинения всем журналистам за опоздание. «Предлагаю, чтобы у нас был скорее не вечер вопросов-ответов, а обмен мнениями. Так будет поинтереснее», — обратился он к главредам. По словам политика, ему интересно услышать мнение представителей СМИ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

Ранее Путин высказался об отношениях США и Украины, заявив, что в Соединенные Штаты интересуются только собственным величием.

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      Марина Совина
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