Пьяный россиянин был снят с рейса и решил сорвать полет одним звонком

Пьяный пассажир «Уральских авиалиний» решил сорвать рейс звонком о бомбе

Пьяный россиянин попытался сорвать полет «Уральских авиалиний» из-за того, что авиакомпания сняла его с рейса. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в аэропорту Екатеринбурга вечером 4 июня. Самолет Airbus A319 готовился к вылету в Хабаровск. Перед отправлением одному из 107 пассажиров отказали в перелете, поскольку он был пьян.

Тогда мужчина обиделся и решил сорвать рейс одним звонком. Он сообщил в екатеринбургский аэропорт, что в авиалайнере заложена бомба. По данным источника, полиция оперативно определила звонившего и задержала его.

Командиру Airbus сообщили о произошедшем, и он решил продолжить путь до Хабаровска. «После благополучной посадки специалисты авиационной безопасности провели послеполетный осмотр, — сказано в публикации. — Подозрительных и запрещенных веществ не обнаружили».

Другой буйный россиянин устроил дебош на рейсе из Москвы в Новосибирск. Мужчина стал шуметь и нецензурно выражаться, из-за чего его вывели из самолета в наручниках.