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16:39, 5 июня 2024Путешествия

Буйный пассажир устроил дебош в самолете до Новосибирска и был снят с рейса

«Москва»: пассажир устроил дебош на рейсе из столицы в Новосибирск

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Буйный пассажир самолета, следовавшего из Москвы в Новосибирск, устроил дебош и был снят с рейса. Об этом сообщает агентство «Москва».

Когда лайнер готовился к вылету из столичного аэропорта Домодедово, один из пассажиров стал шумно себя вести. Он отказывался подчиняться указаниям членов экипажа, нецензурно выражался и вел себя вызывающе. Кроме того, мужчина не хотел предъявлять удостоверение личности и отказывался покинуть самолет вместе с правоохранителями.

Командир воздушного судна отказал дебоширу в перелете. Полицейские надели на него наручники и вывели из самолета.

Ранее мужчина и женщина подрались в самолете, летевшем из Чебоксар в Москву. Пассажиры не поделили подлокотник и устроили словесную перепалку с использованием мата.

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      Марк Успенский
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