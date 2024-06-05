Раскрыта личность мужа дочери Заворотнюк

Super: мужем дочери Заворотнюк оказался 30-летний бизнесмен Тимур Исмаилов

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вышла замуж за бизнесмена Тимура Исмаилова. Личность супруга дочери артистки раскрыло издание Super.

Отмечается, что с 2013 по 2017 год Исмаилов учился в университете Пейс в Нью-Йорке, где также проходила обучение Анна. Позже он работал в двух американских компаниях, после чего переехал в ОАЭ. Он занимал должности менеджера по продажам в международных грузоперевозках и помощника по развитию бизнеса в консалтинговой фирме.

В настоящее время Исмаилов является генеральным директором в международной торговой корпорации Pamo Global, которая находится в Дубае.

Ранее адвокат Елена Калиничева сообщила, что имущество актрисы Анастасии Заворотнюк придется делить на приобретенное до и после заключения брака с фигуристом Петром Чернышевым. В случае наличия завещания, имущество, указанное в нем, будет распределено в соответствии с последней волей актрисы.