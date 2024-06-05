Адвокат раскрыла судьбу наследства Заворотнюк

Юрист Калиничева: имущество Заворотнюк поделят на приобретенное до и после брака

Имущество актрисы Анастасии Заворотнюк придется делить на приобретенное до и после заключения брака с фигуристом Петром Чернышевым. Судьбу наследства в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыла адвокат Елена Калиничева.

По ее словам, имущество Заворотнюк, приобретенное во время брака, будет поделено пополам: половина достанется супругу, а вторая часть будет распределена между детьми и матерью актрисы. Имущество, приобретенное до брака, будет разделено поровну между всеми наследниками.

Пока не известно, составила ли артистка завещание. В случае его наличия, имущество, указанное в нем, будет распределено в соответствии с последней волей актрисы.

Как пишет издание, Анастасия Заворотнюк и ее супруг владели особняком площадью 700 квадратных метров в Новомосковском районе. В 2021 году актриса передала его в собственность старшим детям, Анне и Майклу, оцениваемую не менее чем в 160 миллионов рублей. Автомобили были зарегистрированы на мать Заворотнюк.

Кроме того, ей принадлежали две квартиры: на улице Мытной в центре Москвы и в районе Раменки, на улице Улофа Пальме. Первая оценивалась в 50 миллионов рублей, а вторая — до 80.

Ранее были раскрыты детали диагноза Анастасии Заворотнюк.

30 мая родные артистки сообщили о том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало.