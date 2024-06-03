Раскрыты детали диагноза Анастасии Заворотнюк

Актриса Заворотнюк заподозрила серьезные проблемы со здоровьем в 2019 году

Российская актриса Анастасия Заворотнюк заподозрила серьезные проблемы со здоровьем в 2019 году. Об этом пишет aif.ru.

Предположительно, артистка могла знать о своем диагнозе уже во время поездки в Ереван с телеведущей Анфисой Чеховой. Тогда же было ее последнее публичное появление.

Отмечается, что в то время пользователи интернета заметили шрам на шее звезды и предположили, что он появился в результате лечения или операций. При этом сама Заворотнюк никак это не комментировала.

Ранее Анфиса Чехова опубликовала видео последнего появления актрисы Анастасии Заворотнюк на публике. В ролике женщины позируют на открытии ювелирного магазина в Ереване, а затем вместе обедают в ресторане.

30 мая родные Анастасии Заворотнюк сообщили о том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало.