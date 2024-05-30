Опубликовано видео последнего появления Заворотнюк на публике

Анфиса Чехова опубликовала видео последнего появления Заворотнюк на публике

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала видео последнего появления актрисы Анастасии Заворотнюк на публике. Кадрами она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике Заворотнюк и Чехова позируют на открытии ювелирного магазина в Ереване, а затем вместе обедают в ресторане. «Так уж вышло, что я была последняя, кто пересекался с Настей на публике. Во время этой поездки в Ереван мы хохотали как ненормальные. Объедались армянской едой, и с утра в аэропорту Настя взяла с меня обещание, что мы никогда больше не будем так много есть», — рассказала ведущая.

Чехова отметила, что они с Заворотнюк не были близки, но часто пересекались на съемках. Телеведущая рассказала, что в последнюю встречу заметила изменения в настроении артистки. Чехова также отметила, что собирается скорбеть о гибели Заворотнюк в одиночестве и не хочет давать комментарии СМИ.

О смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» стало известно 30 мая. Артистка скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2019 году у актрисы была диагностирована глиобластома — рак мозга.