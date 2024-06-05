Раскрыто происхождение родоначальников семьи Путина

На ПМЭФ показали фамильное древо Путина

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали фамильное древо президента России Владимира Путина. Родословную главы государства представили на стенде Дома семейных традиций «Кристиан», пишет РИА Новости.

По словам представителя компании, исследование заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. В среднем проведение экспертизы занимает от 10 до 12 месяцев. В результате выяснилось, что род президента произошел из Тверской области, а его предки были крестьянами.

Telegram-канал RIA_Kremlinpool также опубликовал фотографии фамильного древа. На снимках видно, что оно затрагивает 12 поколений семьи президента.

В октябре 2022 года Путин рассказал, что ассоциирует себя с «низами» и рос в рабочей семье. По словам главы государства, его отец окончил техникум и работал мастером, а у матери не было даже среднего образования, и она трудилась нянечкой, дворником и ночным сторожем.

ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В этом году его тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Ожидается, что форум посетят 17,1 тысячи участников и 3,4 тысячи журналистов из 136 стран.