Раскрыты подробности о ВСМ от Москвы до Минска

На ПМЭФ заявили, что по ВСМ от Москвы до Минска можно будет добраться за 3 часа

Запланированная к строительству высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) от Москвы до Минска будет называться «Союз» и позволит добраться от российской до белорусской столицы за три часа. Подробности о мегапроекте раскрыли в презентации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), с которой ознакомилось РИА Новости.

Протяженность ВСМ Москва — Смоленск — Минск составит 715 километров. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час и будут способны преодолевать расстояние в 2,5 раза быстрее, чем сейчас. Потребуется 21 высокоскоростной поезд. Пассажиропоток ожидается на уровне 3,8 миллиона человек в год (сейчас 1,1 миллиона пассажиров).

Высокоскоростной считается железнодорожная линия, по которой могут передвигаться поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час. Пока что в России таких дорог нет.

Первой может стать ВСМ Москва — Санкт-Петербург — на ее строительство президент страны Владимир Путин поручил выделить не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Позже аналогичные магистрали могут запустить в Екатеринбург, в Адлер, в Минск и в Рязань.