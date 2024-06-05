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10:25, 5 июня 2024Силовые структуры

Разбросавшего венки у памятника в Подмосковье иностранца арестовали на 2 месяца

В Подмосковье арестовали иностранца, разбросавшего венки у памятника «Журавли»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области арестовали 45-летнего иностранца, обвиненного в осквернении памятника воинской славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина будет под стражей два месяца, до 3 августа. По версии следствия, ночью 29 мая в городе Видное он в состоянии алкогольного опьянения разбросал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем и показал прохожим жесты, символизирующие нацистское приветствие. После этого иностранец скрылся. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Обвиняемый дал признательные показания и раскаялся.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО россиянок, написавших «ГУР» на памятнике Жукову в Москве.

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