Разбросавшего венки у памятника в Подмосковье иностранца арестовали на 2 месяца

В Подмосковье арестовали иностранца, разбросавшего венки у памятника «Журавли»

В Московской области арестовали 45-летнего иностранца, обвиненного в осквернении памятника воинской славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина будет под стражей два месяца, до 3 августа. По версии следствия, ночью 29 мая в городе Видное он в состоянии алкогольного опьянения разбросал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем и показал прохожим жесты, символизирующие нацистское приветствие. После этого иностранец скрылся. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Обвиняемый дал признательные показания и раскаялся.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО россиянок, написавших «ГУР» на памятнике Жукову в Москве.