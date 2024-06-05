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18:44, 5 июня 2024Ценности

Рэпер T-Killah показал внешность через три месяца после пересадки волос

Рэпер T-Killah показал внешность через три месяца после пересадки волос в Турции

Кадр: @t_killah

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) показал внешность спустя три месяца после трансплантации волос в Стамбуле, Турция. Соответствующее видео появилось в сторис его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летний исполнитель запечатлел себя, сидя в автомобиле. В ответ на вопрос одного из подписчиков он продемонстрировал крупным планом лоб с покрасневшей полосой кожи, где были видны отросшие пересаженные пряди.

«[Волосы] прорастают потихоньку, хотя мне сказали, что обычно рост начинается через четыре месяца. Обильный рост будет на шестой месяц. Все идет по плану», — заявил артист.

В мае сообщалось, что жена T-Killah — блогерша и журналистка Мария Тарасова (Белова) — начала распродавать свою брендовую одежду на миллион рублей.

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      Карина Черных
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