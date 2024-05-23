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18:50, 23 мая 2024Ценности

Жена рэпера T-Killah начала распродавать брендовую одежду на 1,1 миллиона рублей

Блогерша Тарасова начала распродавать брендовую одежду на 1,1 миллиона рублей

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Блогерша и журналистка Мария Тарасова (Белова) начала распродавать свою брендовую одежду на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, 33-летняя жена рэпера T-Killah предлагает на продажу 18 вещей, за которые в целом намерена получить 1,116 тысячи рублей. Среди них — сумки за 172 тысячи и 109 тысяч соответственно, обувь за 40 тысяч рублей и джемпер за 101 тысячу рублей.

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При этом среди выставленных на продажу вещей не только поношенные изделия, такие как кроссовки с царапинами и потертостями на поверхности за 78 тысяч рублей, но и новые вещи с бирками.

В апреле жена рэпера T-Killah показала фигуру в бикини через месяц после родов. Супруга исполнителя опубликовала снимок, на котором она запечатлела себя в купальнике с собранными в пучок волосами и без макияжа.

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      Екатерина Ештокина
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