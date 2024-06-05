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07:33, 5 июня 2024Культура

Роберт Дауни-младший заявил о готовности вернуться к роли Тони Старка

Актер Роберт Дауни-младший заявил о готовности вернуться к роли Тони Старка

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-младший заявил о готовности вернуться к роли Тони Старка. Об этом он заявил в интервью Variety.

«Это самый похожий на меня персонаж, которого я когда-либо играл, хотя он и куда круче меня. К своему удивлению, я весьма открыт к идее возвращения», — отметил он.

Пои этом четыре года назад актер заявлял, что не планирует возвращаться к роли Железного человека. Однако инсайдеры уже неоднократно заявляли о том, что Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel в своей культовой роли.

Ранее голливудская актриса, звезда серии фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу высказалась о супергеройских фильмах. По ее мнению, современные студии вкладывают много ресурсов в высокобюджетные фильмы о супергероях, из-за чего индустрия страдает.

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      Марина Совина
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