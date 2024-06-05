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12:47, 5 июня 2024Забота о себе

Россиян предупредили об инфекциях из-за съеденной клубники с рынка

Агроном Воробьев: после покупки клубнику следует замочить на 10 минут

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Рекомендации по выбору клубники на рынке и ее последующей подготовке к употреблению в беседе с «Царьградом» дал агроном Михаил Воробьев. По его словам, выбирать ягоду следует по вкусу, а перед тем, как попробовать, ее необходимо промыть водой, которую нужно принести с собой.

Кроме того, рекомендуется уточнить, где и кем клубника была собрана и в каких условиях она хранилась. Отвечая на вопрос о том, можно ли подцепить от покупной ягоды какую-то инфекцию, специалист ответил утвердительно.

«Неизвестно, как хранилась, какие мыши по ней бегали, какими препаратами обрабатывали. Потому что иногда бывает так, что скоро убирать [урожай], а тут или вредитель напал, или какая-то болезнь. [Возникает выбор]: дать вредителю или болезни уничтожить часть урожая или все-таки, вопреки правилам, обработать ядохимикатами?» — пояснил он.

Воробьев отметил, что, как правило, для обработки используются химикаты, которые остаются на поверхности ягоды. Чтобы их смыть, дома следует замочить клубнику на десять минут в воде, затем слить ее и промыть еще раз.

Ранее стало известно, что из-за непогоды в России сильно пострадали урожай клубники, малины, черешни и других ягод.

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      Анастасия Алимпиева
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