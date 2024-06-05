Россияне смогут следить за ключевыми событиями ПМЭФ на «Дзене»

Онлайн-трансляция ключевых событий ПМЭФ стала доступна на главной «Дзена»

Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 5 по 8 июня новости в «Дзене» запустили специальную вкладку с онлайн-трансляцией всех ключевых событий, рассказали «Ленте.ру» в сервисе.

Благодаря специальной рубрике пользователи смогут в реальном времени следить за соглашениями форума и их суммами, читать основные цитаты спикеров и смотреть материалы по теме у авторов в «Дзене».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) стартовал 5 июня. Его посетит в том числе российский президент Владимир Путин. На форуме запланировано подписание более 280 документов, большинство из которых держат в секрете.