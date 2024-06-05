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09:12, 5 июня 2024Экономика

Петербургский международный экономический форум начал работу

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня
ЦиклПМЭФ-2024

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) стартовал в среду, 5 июня, и продлится до 8 июня, сообщает РИА Новости. Главной темой в этот раз станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Основная программа мероприятия поделена на четыре тематических блока. В этом году гости форума обсудят экономику страны и ключевые драйверы ее роста. Основное мероприятие — сессия «Совершенствование налоговой системы» — станет одним из главных событий. Оно пройдет в пятницу, 6 июня. В сессии примут участие министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров и другие значимые лица.

Кроме основной программы будут проведены молодежный экономический форум, форум креативного бизнеса, бизнес-завтрак Сбера и другие события.

Ранее стало известно, что в рамках ПМЭФ президент России Владимир Путин встретится с членами организации «Женщины бизнеса», с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Российский лидер планирует присутствовать на многих мероприятиях в рамках форума.

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