В Кремле рассказали о мероприятиях с участием Путина на ПМЭФ

Помощник президента Ушаков: Путин встретится с «Женщинами бизнеса» на ПМЭФ

В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин встретится с «Женщинами бизнеса». Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

Глава государства примет участие в мероприятиях 27-го форума с 5 по 7 июня, пояснили в Кремле. Пятого числа Путин встретится с главами международных информагентств, а шестого пообщается с президентом Боливии Луисом Арсе насчет включения латиноамериканской страны в БРИКС. В этот же день намечена встреча с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, а также переговоры с руководителем Республики Сербской Милорадом Додиком.

В пятницу, 7 июня, Путин примет участие в пленарной сессии форума, где поделится своим видением ситуации в мире, оценит экономику страны в условиях СВО и ответит на вопросы по международной проблематике. В Этот же день он встретится с представительницами организации «Женщины бизнеса».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Его посетят 17,1 тысячи участников, а также 3,4 тысячи журналистов из 136 стран и территорий. По словам советника президента России, ответственного секретаря Форума Антона Кобякова, интерес к ПМЭФ как площадке для международной деловой коммуникации продолжает расти.

ПМЭФ также посетят инкогнито итальянские бизнесмены. По словам президента Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, предприниматели из Италии предпочитают не афишировать свое присутствие на мероприятии в России. Торрембини добавил, что в состав делегации войдут 15 человек, они приедут в РФ, чтобы «позондировать почву на предмет установления контактов» с российскими коллегами.