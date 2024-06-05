Россиянин отказался от услуг таксиста в аэропорту Москвы и получил удар в пах

Таксист напал на 60-летнего москвича в аэропорту Внуково и ударил его в пах

В московском аэропорту Внуково таксисты напали на мужчину, потому что он отказался от их услуг. Об этом сообщает информагентство «Регнум».

Инцидент произошел в ночь на 5 июня. Когда 60-летний москвич Юрий Ч. стоял рядом со зданием авиагавани, к нему подошла группа водителей. Мужчина отказался от поездки, и это разозлило самого настойчивого и агрессивного из перевозчиков.

Сначала таксист стал оскорблять москвича, потом мужчина получил удары в пах и живот. По данным источника, после драки пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Ранее стюардесса «Уральских авиалиний» подала в суд на авиакомпанию из-за того, что та ложно обвинила ее в пьянстве. Перевозчик утверждал, что перед рейсом от сотрудницы пахло алкоголем, хотя у нее был подтвержденный диагноз ОРЗ.