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14:37, 5 июня 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за нападение на милицию в составе банды Хаттаба

Россиянин, напавший с Хаттабом на пост милиции в 1999-м, предстанет перед судом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россиянин Александр Уманцев предстанет перед судом по делу о нападении на сотрудников правоохранительных органов в Новолакском районе Республики Дагестан в 1999 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает информационный центр Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 сентября 1999 года обвиняемый находился в составе вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он принял участие в нападении на сотрудников дагестанской милиции на сторожевом посту «Телевышка». Уманцев вел прицельный огонь по силовикам из автомата Калашникова.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Уманцева направлено в суд для рассмотрения по существу.

3 июня сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы Хамзата Зоева по обвинению в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева.

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      Владимир Седов
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