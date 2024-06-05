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16:48, 5 июня 2024Россия

Россиянин прыгнул на авто, нырнул в Москву-реку, выплыл голым и попал на видео

В Москве мужчина прыгнул под колеса авто, нырнул в Москву-реку и попал на видео

В Москве мужчина в одних шортах прыгнул на стоящий на светофоре автомобиль, сразу после этого нырнул в Москву-реку и попал на видео. Кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

Как сообщил порталу водитель машины, под колеса которой бросился россиянин, мужчина кричал фразы, разобрать которые было невозможно. Очевидцы сняли дальнейшее поведение россиянина, которое попало на видео: после того как незнакомец нырнул в реку, он переплыл ее, а когда выплыл на другом берегу, то был голым — шорт на нем уже не было.

После этого россиянин взобрался по граниту набережной и ушел.

Вызывали ли на место инцидента полицию, не сообщается. О начале проверки по факту случившегося неизвестно.

Ранее сообщалось, что прыгнувший с 12-метрового моста курьер спас тонущую женщину и продолжил работу.

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      Марк Леонов
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