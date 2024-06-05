Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:58, 5 июня 2024Силовые структуры

Российский альфонс влюбил в себя москвичек и выманил у них деньги

В Москве задержали обманувшего состоятельных женщин ловеласа

Фото: Luca Bravo / Unsplash

В Москве полиция задержала афериста после обращения двух женщин, потерявших по его вине полтора миллиона рублей. Об этом в среду, 5 июня, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ловелас знакомился со своими целями на сайте знакомств или в барах, рассказывал, что имеет два высших образования, является бывшим военным и владеет восьмикомнатной квартирой на Чистых прудах. После признаний в любви и пылкого романа альфонс просил в долг под разными предлогами — от похорон родителей до инвестиций в строительство гостиницы в Сочи. Таким образом он безбедно жил за счет обманутых, снимая двухкомнатную квартиру в Подмосковье.

Обманщик уходил от неудобных вопросов женщин, поясняя, что ездит исключительно на метро не из-за отсутствия автомобиля и средств на него, а из-за боевого ранения. Когда же обманутые москвички заподозрили неладное и стали просить свои средства назад, в ответ посыпались оскорбления. Одна из потерпевших сообщила полицейским, что мужчина во время визита к ней домой украл шкатулку с драгоценностями.

Заявление на мошенника написали две женщины 35 и 46 лет. Не исключено, что в деле появятся и другие потерпевшие. Полиция завела дело о мошенничестве.

28 марта в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя Николая Масальского к четырем годам лишения свободы за мошенничество. Аферист познакомился на сайте знакомств с девушкой и обманул ее на 1,2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Франции пригрозил российскому посольству в Париже

      Появились кадры уничтожения танка ВСУ с помощью «Ланцета»

      Путин заявил о возможности работы с любым президентом США

      Путин высказался об отношениях США и Украины

      ИИ оказались нечеловечески иррациональны

      Право Эрдогана увольнять руководителей ЦБ Турции поставили под сомнение

      София Вергара рассказала о смущавшем ее недостатке тела на съемках

      Путин назвал условия решения вопросов с европейскими лидерами

      Путин назвал нелепыми обвинения в адрес Трампа

      После Путина к Лахта-центру пришел лось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше