Российский альфонс влюбил в себя москвичек и выманил у них деньги

В Москве задержали обманувшего состоятельных женщин ловеласа

В Москве полиция задержала афериста после обращения двух женщин, потерявших по его вине полтора миллиона рублей. Об этом в среду, 5 июня, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ловелас знакомился со своими целями на сайте знакомств или в барах, рассказывал, что имеет два высших образования, является бывшим военным и владеет восьмикомнатной квартирой на Чистых прудах. После признаний в любви и пылкого романа альфонс просил в долг под разными предлогами — от похорон родителей до инвестиций в строительство гостиницы в Сочи. Таким образом он безбедно жил за счет обманутых, снимая двухкомнатную квартиру в Подмосковье.

Обманщик уходил от неудобных вопросов женщин, поясняя, что ездит исключительно на метро не из-за отсутствия автомобиля и средств на него, а из-за боевого ранения. Когда же обманутые москвички заподозрили неладное и стали просить свои средства назад, в ответ посыпались оскорбления. Одна из потерпевших сообщила полицейским, что мужчина во время визита к ней домой украл шкатулку с драгоценностями.

Заявление на мошенника написали две женщины 35 и 46 лет. Не исключено, что в деле появятся и другие потерпевшие. Полиция завела дело о мошенничестве.

28 марта в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя Николая Масальского к четырем годам лишения свободы за мошенничество. Аферист познакомился на сайте знакомств с девушкой и обманул ее на 1,2 миллиона рублей.