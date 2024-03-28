Аферист с сайта знакомств обманул россиянку на 1,2 миллиона рублей

В Петербурге осудили мужчину, обманувшего девушку на ₽1,2 млн на сайте знакомств

В Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя Николая Масальского к четырем годам лишения свободы за мошенничество. Аферист познакомился на сайте знакомств с девушкой и обманул ее на 1,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Масальский признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Помимо этого суд обязал фигуранта выплатить компенсацию ущерба пострадавшей женщине в размере 1,2 миллиона рублей. На заседании мужчина свою вину признал. Сейчас он частично возместил причиненный ущерб. Отмечается, что ранее Масальский уже был судим за мошенничество.

По информации суда, весной 2023 года подсудимый познакомился с пострадавшей в интернете на сайте знакомств. Он рассказал девушке, что владеет неким бизнесом, и похвастался дорогими автомобилями, которые заранее арендовал. Ведомство уточняет, что таким образом Масальский втерся в доверие. Затем он рассказал потерпевшей, что ему якобы необходимо снять блокировку со своего многомиллионного счета в банке, а для этого требуется крупная сумма денег. Подсудимый одолжил у подруги более 1,2 миллиона рублей. Получив деньги, фигурант скрылся.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге оставил под арестом Дмитрия Фролова, который знакомился с женщинами на сайтах знакомств и выманивал у них деньги и машины.