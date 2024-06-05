Российский губернатор показал кадры разрушений после атаки ВСУ

Белгородский глава Гладков показал последствия атаки ВСУ поселка Мокрая Орловка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Мокрая Орловка Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале кадры последствий атаки.

Как сообщил чиновник, ВСУ с дрона сбросили на жилые дома несколько боеприпасов, в результате два жилых дома и одно административное здание получили серьезные повреждения.

«По предварительной информации, пострадавших нет (...) Оперативные службы работают на месте», — рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на среду, 5 июня, пытались атаковать три региона России с помощью беспилотников.

Для того чтобы обезопасить приграничные регионы России от атак со стороны Украины, Вооруженные силы страны начали наступление в Харьковской области. Таким образом Москва намерена создать санитарную зону у регионов России.