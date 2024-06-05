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09:31, 5 июня 2024Россия

Российский губернатор показал кадры разрушений после атаки ВСУ

Белгородский глава Гладков показал последствия атаки ВСУ поселка Мокрая Орловка

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Мокрая Орловка Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале кадры последствий атаки.

Как сообщил чиновник, ВСУ с дрона сбросили на жилые дома несколько боеприпасов, в результате два жилых дома и одно административное здание получили серьезные повреждения.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«По предварительной информации, пострадавших нет (...) Оперативные службы работают на месте», — рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на среду, 5 июня, пытались атаковать три региона России с помощью беспилотников.

Для того чтобы обезопасить приграничные регионы России от атак со стороны Украины, Вооруженные силы страны начали наступление в Харьковской области. Таким образом Москва намерена создать санитарную зону у регионов России.

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      Марк Леонов
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