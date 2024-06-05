Российский заключенный получил срок за нападение на конвоира

В Пермском крае заключенному дали семь лет за нападение на конвоира

Российский заключенный признан виновным в применении насилия к одному из сотрудников исправительной колонии, в которой он отбывал наказание. Об этом в среду, 5 июня, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Чусовского городского суда.

Как установил суд, ЧП произошло в колонии Пермского края, где отбывающий наказание местный житель напал на конвоира. Насилие не несло опасности жизни и здоровью силовика, однако в отношении агрессора все равно возбудили уголовное дело. В результате уголовнику дали семь лет колонии строгого режима.

25 апреля сообщалось, что суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) приговорил почти к двум годам колонии строгого режима заключенного из Сургута, который напал с осколком стекла на сотрудника ФСИН.