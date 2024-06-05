Сексолог предупредил об опасности набирающего популярность тренда в сексе

Сексолог Джесс О'Рейли рассказала, что в последние годы стал набирать популярность тренд, когда женщина с одобрения постоянного партнера вступает в половой контакт с другими мужчинами. В беседе с Men's Health специалистка предупредила об опасности этой сексуальной практики.

О'Рейли уточнила, что наличие нескольких половых партнеров у женщины называют «хотвайф». В таких отношениях, объяснила она, постоянный партнер может наблюдать за половым актом со стороны, участвовать в нем или только слушать рассказ об интимной близости. Сексолог указала, что такое привлекает по многим причинам: игнорирование социальных норм, исследование своих эмоций в нестандартной ситуации и ощущение власти над партнером.

О'Рейли подчеркнула, что практика допустима, если происходящее устраивает обоих. Однако она предупредила, что есть большой риск эксплуатации одной из сторон. К примеру, говорит сексолог, мужчина, который уговаривает партнершу заниматься сексом с другими людьми, может заботиться больше о собственном удовлетворении, чем о ее удовольствии. В этом случае женщина становится ресурсом: ею дают пользоваться другим, таким образом демонстрируют ее привлекательность и ценность, а затем возвращают себе.

О'Рейли рекомендовала парам, которые практикуют «хотвайф» или хотят попробовать, обсуждать свои эмоции. Она подчеркнула: самое важное, чтобы происходящее в спальне было безопасно для обоих партнеров.

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