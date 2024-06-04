Женатый 20 лет мужчина пожаловался на разницу в сексе с женой и любовницей

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который в течение 20 лет женат на одной женщине, однако периодически встречается с любовницей. Письмо 41-летнего читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Мужчина рассказал, что занимается сексом с любовницей раз в несколько лет, причем его жена знает об этих встречах. В последние несколько раз он заметил огромную разницу между интимной близостью и супругой и с другой женщиной.

По словам мужчины, когда он занимается сексом не с женой, он чувствует себя легендарным любовником: интимная близость длится долго, а сам он кажется себе очень выносливым. «Однако в течение долгого времени мой секс с женой был в лучшем случае тусклым. Секс с проникновением длился максимум две минуты. В тех редких случаях, когда моя жена предлагает оральный секс, мне кажется, что я могу продержаться вечно», — признался мужчина и задался вопросом о причине такого феномена.

В ответ Юзвяк предположил, что на качество секса влияет ощущение новизны, которое читатель получает с другой партнершей. Он рассказал о так называемом эффекте Кулиджа, названном в честь президента США Келвина Кулиджа, согласно которому новые связи освежают интерес к сексу. По мнению коуча, причиной также может быть хорошая совместимость со второй партнершей. Также, добавил Юзвяк, дело может быть в том, что жена очень хорошо знает эрогенные зоны мужчины, из-за чего тот быстро достигает оргазма.

Специалист порекомендовал мужчине поинтересоваться у жены, удовлетворена ли она сексуальной жизнью. «Если секс со второй партнершей настолько хорош из-за вашей химии с ней (возможно, из-за расстояния и редкости вашего секса, что делает его таким взрывным, когда он наконец происходит), подумайте о создании аналогичного цикла отдачи со своей женой», — предложил он.

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, который сделал вазэктомию и пожалел об этом, поскольку теперь подолгу не может получить оргазма. Специалист рекомендовал читателю на время вернуться к старому способу секса — с презервативами.