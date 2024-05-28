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05:03, 28 мая 2024Забота о себе

Мужчина сделал интимную операцию и пожалел об этом

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который сделал вазэктомию и пожалел об этом. Письмо 45-летнего читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Мужчина рассказал, что мечтал о безопасном сексе без контрацепции, поэтому подарил себе интимную операцию на прошлый день рождения. «Однако в последний год я обнаружил, что для того, чтобы достичь оргазма, теперь требуется гораздо больше времени. Часто этого вообще не происходит. Мне в целом нравится моя новая выносливость, но иногда кажется, что партнерши устают», — поделился переживаниями автор письма. Он также задался вопросом о происхождении этой проблемы.

Это письмо Юзвяк попросил прокомментировать андролога Чарльза Велливера, и тот предположил, что проблема может носить психологический, подсознательный характер — мужчине стоит сдать спермограмму и убедиться, что его партнерши действительно не могут забеременеть.

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Сам коуч рекомендовал мужчине на время вернуться к старому способу секса — с презервативами. «Возможно, по какой-то причине презервативы вам просто подходят, и их следует вернуть в вашу сексуальную практику. Вы не получаете предполагаемой выгоды от вазэктомии. Да и насколько она велика, если вызывает сексуальную неудовлетворенность?» — призвал задуматься Юзвяк.

Ранее секс-коуч Закари Зейн дал совет женщине, которая считает себя холодной и отстраненной любовницей. Он посоветовал женщине обсудить свои переживания с партнером.

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      Александра Лисица
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