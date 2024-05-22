Холодным и отстраненным любовницам дали ценный совет

Женщинам с низким либидо следует обсудить эту тему с партнером и больше заботиться о своем сексуальном удовольствии. Такой совет дал секс-коуч Закари Зейн, пишет издание Men's Health.

За советом к Зейну обратилась читательница, которая считает себя холодной и отстраненной любовницей. По ее словам, у нее может пропасть возбуждение из-за чего угодно: постороннего шума, стресса на работе, плохого питания или усталости. В то время как ее молодой человек всегда готов к близости. «Я бы хотела, чтобы он был максимально сексуально удовлетворен, и меня беспокоит, что мои проблемы с сексуальным влечением мешают ему (и мне!) получать удовольствие», — пожаловалась женщина.

Автор письма добавила, что в их паре не всегда совпадают предпочтения. По ее словам, партнеру нравится жесткий секс, а она, хоть и не против фетишей, больше ценит продолжительную прелюдию, которой почти не бывает.

В ответ Зейн посоветовал женщине обсудить свои переживания с партнером. По словам коуча, вполне может оказаться, что молодой человек полностью доволен интимной жизнью и девушка напрасно тревожится. Если же ему действительно не хватает секса, во время разговора это выяснится, и можно будет вместе придумать решение.

Кроме того, Зейн считает, что читательница слишком много беспокоится об удовольствии партнера, но почти не говорит о собственном удовлетворении. «Многие женщины привыкли ставить сексуальное удовольствие мужчины выше своего. Но ваше удовольствие не менее важно: чем больше его во время секса, тем сильнее вам хочется вновь заняться любовью», — отметил коуч.

Он посоветовал читательнице рассказать партнеру о свих сексуальных желаниях и попросить или даже потребовать уделять время предварительным ласкам. Кроме того, Зейн убежден, что либидо читательницы повысится, если партнер будет помогать ей с работой по дому. «Могу поспорить, если бы он облегчил ваш ежедневный стресс и потратил 15 минут на прелюдию, вам бы больше хотелось заниматься сексом, в том числе извращенным», — заключил коуч.

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