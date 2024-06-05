Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 5 июня 2024Мир

Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане

Сириец открыл огонь по посольству США в пригороде Бейрута
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане, находящемуся в пригороде Бейрута. Об этом сообщает портал Asharq News со ссылкой на ливанские вооруженные силы.

«Американское посольство в Ливане в районе Аукар было обстреляно человеком с сирийским гражданством. Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен», — отмечается в заявлении.

Также известно о том, что стрелок был задержан. Власти Ливана инициировали разбирательства в связи с произошедшим.

Ранее начальник генштаба Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова начать наступление в Ливане против шиитской группировки «Хезболлах». По его словам, ЦАХАЛ достаточно подготовлен и обучен, чтобы вести боевые действия на данном участке.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Киев отреагировал на предложение Пекина о мирном саммите с участием России

      ФСБ задержала экс-директора управления капстроительства в российском регионе

      Три новейших типа роботизированных дронов ВС России вышли в зону СВО

      Названы самые популярные бренды беспроводных наушников

      Глава РФС раскрыл детали нового контракта с Карпиным

      Работник аэропорта украл из багажа пассажиров вещи на 39 миллионов рублей

      Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» задолжал налоговой 103 тысячи рублей

      В Германии встревожились из-за ответа России на удары ВСУ западным оружием

      Обеды на ПМЭФ подорожали до 4900 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше