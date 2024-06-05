Сириец открыл огонь по посольству США в пригороде Бейрута

Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане, находящемуся в пригороде Бейрута. Об этом сообщает портал Asharq News со ссылкой на ливанские вооруженные силы.

«Американское посольство в Ливане в районе Аукар было обстреляно человеком с сирийским гражданством. Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен», — отмечается в заявлении.

Также известно о том, что стрелок был задержан. Власти Ливана инициировали разбирательства в связи с произошедшим.

Ранее начальник генштаба Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова начать наступление в Ливане против шиитской группировки «Хезболлах». По его словам, ЦАХАЛ достаточно подготовлен и обучен, чтобы вести боевые действия на данном участке.