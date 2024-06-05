Система ПВО сбила на подлете к российскому городу несколько воздушных целей

Гладков: система ПВО сбила на подлете к Белгороду несколько воздушных целей

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила на подлете к Белгороду несколько воздушных целей, об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. В городе Белгороде фрагментами снарядов пробиты кровли одного многоквартирного дома и одного частного жилого домовладения, также посечен осколками один автомобиль», — уточнил губернатор.

Гладков добавил, что все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали грузовик в Белгородской области, мирный житель пострадал. Как уточнил губернатор Белгородской области, мужчина самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму и осколочные ранения различных частей тела, его состояние оценивается как среднее.