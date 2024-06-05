Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 5 июня 2024Силовые структуры

Слушание дела обвиняемых в расправе над жительницей ЛНР военных отложили

Суд отложил до 9 июля слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил слушание дела двух военных, обвиняемых в расправе над жительницей Луганской народной республики (ЛНР) Валентиной Давроновой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Рассмотрение дела по существу в отношении старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового войсковой части Алексея Дорожкина отложено до 9 июля. Первый из них обвиняется по статьям 126 («Похищение человека»), 105 («Убийство»), 30, 33, 105 («Подстрекательство к убийству») и 244 («Надругательство над телами умерших») УК РФ, а второй – по статьям 126, 105 и 244 Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, все произошло 13 января 2023 года. Жамидулов и Дорожкин распивали спиртные напитки в луганском кафе, когда к ним присоединилась 23-летняя Давронова. Между молодыми людьми разгорелся конфликт, в ходе которого старший лейтенант усадил девушку в кузов «КамАЗа» и связал ей руки скотчем, а затем вместе с рядовым привез в пункт временной дислокации части, где представил как украинскую разведчицу.

Далее Давронову завели в солдатскую баню и расправились с ней двумя десятками ударов ножом. Затем Жамидулов поручил подчиненным вывезти ее тело за территорию пункта временной дислокации, где они подорвали его тремя гранатами Ф-1.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Генштабе России назвали возможную дату окончания СВО

      В Венгрии отреагировали на идею Евросоюза ввести пошлины на энергию из России

      В Кремле анонсировали звонок Путина подавшему в отставку премьеру Индии

      Разработаны новые лекарства против инсульта

      На Украине назвали новую причину для введения санкций

      Двое в масках напали с ножом на супругу экс-директора петербургского института

      Минфин направит на покупку валюты и золота десятки миллиардов рублей

      Выплаты многодетным ипотечникам продлили до 2031 года

      Раненый российский военный уничтожил под Авдеевкой модернизированный танк ВСУ

      Крупнейший добытчик предложил меры по контролю за алмазами из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше