Слушание дела обвиняемых в расправе над жительницей ЛНР военных отложили

Суд отложил до 9 июля слушание дела военных, обвиняемых в убийстве девушки в ЛНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил слушание дела двух военных, обвиняемых в расправе над жительницей Луганской народной республики (ЛНР) Валентиной Давроновой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Рассмотрение дела по существу в отношении старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового войсковой части Алексея Дорожкина отложено до 9 июля. Первый из них обвиняется по статьям 126 («Похищение человека»), 105 («Убийство»), 30, 33, 105 («Подстрекательство к убийству») и 244 («Надругательство над телами умерших») УК РФ, а второй – по статьям 126, 105 и 244 Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, все произошло 13 января 2023 года. Жамидулов и Дорожкин распивали спиртные напитки в луганском кафе, когда к ним присоединилась 23-летняя Давронова. Между молодыми людьми разгорелся конфликт, в ходе которого старший лейтенант усадил девушку в кузов «КамАЗа» и связал ей руки скотчем, а затем вместе с рядовым привез в пункт временной дислокации части, где представил как украинскую разведчицу.

Далее Давронову завели в солдатскую баню и расправились с ней двумя десятками ударов ножом. Затем Жамидулов поручил подчиненным вывезти ее тело за территорию пункта временной дислокации, где они подорвали его тремя гранатами Ф-1.

