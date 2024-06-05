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20:40, 5 июня 2024Ценности

София Вергара рассказала о смущавшем ее недостатке тела на съемках

Актриса София Вергара призналась, что на съемках ее смущает целлюлит

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара рассказала о недостатке тела, который смущал ее на съемках телесериала «Грисельда». Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

51-летняя знаменитость призналась, что в актерской работе есть один момент, который может заставить ощутить неуверенность в себе. Выяснилось, что во время съемок постельных сцен в упомянутой кинокартине она беспокоилась о своем внешнем виде.

«Мне 51! Я имею в виду, что когда мне было 30, я бы не волновалась. Я переживала, что буду выглядеть ужасно. Я все думала: "Куда они направляют камеры? В целлюлит?"» — с иронией высказалась артистка.

В мае София Вергара призналась в желании сделать пластику. В разговоре с журналистами актриса объяснила, что если бы ее рабочий график не был таким плотным, она бы уже давно прибегла к хирургическим вмешательствам.

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      Мария Винар
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