Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:30, 5 июня 2024Забота о себе

Специалистка по изучению рака дала совет любителям соляриев

Эксперт Хирст: если после солярия родинки изменились, нужно обратиться к врачу

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Ультрафиолетовое излучение, которое человек получает в солярии, повреждает ДНК клеток кожи, предупредила менеджер по медицинской информации британского фонда по изучению рака «Cancer Research» Эми Хирст. Совет любителям соляриев специалистка дала в беседе с изданием Metro.

По словам Хирст, накопление этих повреждений со временем приводит к раку. «Некоторые солярии могут продавать свои услуги как способ получить более безопасный загар, но нет такого понятия, как безопасный загар от ультрафиолетового излучения», — сказала эксперт.

Если после посещения солярия появились новые родинки или изменились существующие — воспалились, зачесались, закровоточили или обзавелись коростой — нужно обратиться к врачу, заверила Хорст.

Материалы по теме:
Дали жару. Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
Дали жару.Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
8 декабря 2022
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра» Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра»Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
7 марта 2020

Ранее сообщалось, что для предотвращения негативного эффекта от солнечных лучей следует пользоваться солнцезащитным кремом и избегать ожогов. Причем чем бледнее у человека кожа, тем больше должен быть показатель SPF в его защитном средстве. А жители северных широт, помимо прочего, особенно подвержены аллергии на солнце.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Киев отреагировал на предложение Пекина о мирном саммите с участием России

      ФСБ задержала экс-директора управления капстроительства в российском регионе

      Три новейших типа роботизированных дронов ВС России вышли в зону СВО

      Названы самые популярные бренды беспроводных наушников

      Глава РФС раскрыл детали нового контракта с Карпиным

      Работник аэропорта украл из багажа пассажиров вещи на 39 миллионов рублей

      Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» задолжал налоговой 103 тысячи рублей

      В Германии встревожились из-за ответа России на удары ВСУ западным оружием

      Обеды на ПМЭФ подорожали до 4900 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше