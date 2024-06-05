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04:26, 5 июня 2024Мир

США исключили отправку на Украину солдат и инструкторов

Салливан: США не отправят военных, советников или инструкторов на Украину
СюжетРоссия и НАТО:
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

США не отправят военных, советников или инструкторов на Украину. Об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине», — сказал он. По его словам, американское оружие, которое прибывает на Украину, меняет ситуацию, которая складывается негативно для Киева.

Ранее колумнист издания The Washington Post Ли Хокстадер заявил, что президент России Владимир Путин может ответить ударом на решение французского коллеги отправить военных инструкторов. По его словам, союзники Франции по НАТО не готовы к прямой конфронтации с Россией, также к подобным решениям не было подготовлено французское общество.

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      Марина Совина
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