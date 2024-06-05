США заявили об изменении ситуации на Украине после поставок оружия

Салливан: оружие США меняет ситуацию, которая складывалась негативно для Украины

Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об изменении ситуации на Украине после поставок западного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев оказался «в глубокой дыре из-за задержки в отправке помощи США». Он отметил, что в настоящее время украинская сторона «выбираются из этой дыры». Салливан выразил надежду, что динамика продолжится настолько, что украинские войска смогут не только держать оборону, но и наступать.

Ранее Салливан заявил, что Соединенные Штаты не отправят военных, советников или инструкторов на Украину.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Это решение откладывалось с октября 2023 года из-за республиканцев, активно продвигающих выделение средств на усиление южной границы США.