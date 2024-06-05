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04:33, 5 июня 2024Мир

США заявили об изменении ситуации на Украине после поставок оружия

Салливан: оружие США меняет ситуацию, которая складывалась негативно для Украины
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об изменении ситуации на Украине после поставок западного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев оказался «в глубокой дыре из-за задержки в отправке помощи США». Он отметил, что в настоящее время украинская сторона «выбираются из этой дыры». Салливан выразил надежду, что динамика продолжится настолько, что украинские войска смогут не только держать оборону, но и наступать.

Ранее Салливан заявил, что Соединенные Штаты не отправят военных, советников или инструкторов на Украину.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Это решение откладывалось с октября 2023 года из-за республиканцев, активно продвигающих выделение средств на усиление южной границы США.

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      Марина Совина
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