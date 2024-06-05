Стала известна доля желающих вернуться на Украину беженцев

Опрос группы «Рейтинг»: 32 % беженцев планируют вернуться на Украину после СВО

Порядка трети беженцев планируют вернуться на Украину после окончания российской специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Социологи опросили респондентов, у которых есть близкие родственники (муж, жена, родители или дети), уехавшие за границу после начала СВО. 32 процента из них сообщили, что те вернутся только после завершения вооруженного конфликта.

31 процент опрошенных при этом заявил, что их родственники возвращаться не планируют. Еще 19 процентов респондентов сказали, что их близкие пока не приняли решение. 9 процентов ответили, что у разных родственников на этот счет разные планы, а 5 процентов опрошенных сообщили, что их родные вернутся в ближайшее время. Затруднились ответить на вопрос исследователей 3 процента респондентов.

Ранее министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн призвал лишать пособий уехавших в Германию украинских призывников. Глава МВД подчеркнул, что Берлин оказывает Киеву «максимальную поддержку», назвав сложившуюся ситуацию «особенно проблематичной».