Стали известны заработки уехавшего из России лидера «Мумий Тролля» Лагутенко

Лидер группы «Мумий Тролль» Лагутенко заработал 19,3 миллиона рублей на бизнесе

Уехавший из России рок-музыкант и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко заработал 19,3 миллиона рублей на бизнесе. Об этом стало известно изданию «Страсти».

Отмечается, что в России у музыканта осталось действующее ИП, на которое зарегистрированы шесть товарных знаков. Также исполнитель является учредителем ООО «Лагуна», доля в 71 процент которой принадлежит матери артиста Елене Кибиткиной.

По данным издания, занимающаяся релизами песен артиста организация заработала 19,3 миллиона рублей в прошлом году, а чистая прибыль ООО «Лагуна» составила 7,7 миллиона рублей.

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