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05:01, 5 июня 2024Из жизни

Ученые предложили поощрять секс в домах престарелых

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании сотрудникам домов престарелых предложили поощрять и поддерживать сексуальные отношения между постояльцами. Об этом пишет Daily Mail.

Университет Шеффилда в сотрудничестве с организацией Age-Friendly Sheffield провел исследование о сексуальной жизни пожилых людей и создал Хартию сексуальных прав. Исследователи пришли к заключению, что занятия сексом в домах престарелых, если пожилые люди этого хотят, следует поощрять. Персонал должен быть обучен оказывать поддержку пожилым людям, желающим вести активную половую жизнь.

Ученые также подчеркнули, что «пожилые люди чаще сталкиваются с дискриминацией, когда дело касается их сексуального здоровья и благополучия». Более того, медицинские работники не воспринимают романтические отношения между стариками серьезно, а сами дома престарелых устроены так, что лишают постояльцев возможности уединиться.

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Благодаря Хартии сексуальных прав Университета Шеффилда в домах престарелых по всему Шеффилду будет проведен обучающий курс, призванный разрушать барьеры и бороться с дискриминацией, с которой пожилые люди могут столкнуться в вопросах секса и отношений. Курс даст возможность пожилым людям открыто обсуждать вопросы секса, а персоналу поможет понять, как именно следует оказывать поддержку в таких вопросах.

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      Алиса Дмитриева
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